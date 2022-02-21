DOLAR

13,6628$% 0.07

EURO

15,5023% 0.2

STERLİN

18,6113£% 0.2

GRAM ALTIN

832,63%0,03

ÇEYREK ALTIN

1.357,00%0,51

BİTCOİN

529606฿%1.06338

İmsak Vakti a 05:43
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Van’da otelde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Van’da otelde 10 düzensiz göçmen yakalandı

van’da otelde 10 düzensiz göçmen yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir otele düzenlediği operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir otele operasyon yapıldı. İpekyolu ilçesindeki otelde sahte 5 adet pasaport, sahte 2 adet uluslararası koruma belgesi ele geçirilirken, 10 düzensiz göçmen de yakalandı. Olayla ilgili 3 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sivas’ta işçi servisi ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.