van’da otelde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir otele düzenlediği operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir otele operasyon yapıldı. İpekyolu ilçesindeki otelde sahte 5 adet pasaport, sahte 2 adet uluslararası koruma belgesi ele geçirilirken, 10 düzensiz göçmen de yakalandı. Olayla ilgili 3 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.