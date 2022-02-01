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Van’da hırsızlık operasyonu: 7 gözaltı

van’da hırsızlık operasyonu: 7 gözaltı
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Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde “Hırsızlık” yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince otodan hırsızlık ve evden hırsızlık olayları ile ilgili yapılan kamera ve sokak çalışmaları neticesinde 7 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ele geçirilen 6 bin TL değerindeki akü ve 180 litre mazot ise sahiplerine teslim edilmiştir” denildi.

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