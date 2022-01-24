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Anasayfa / Asayiş / Van’da gümrük kaçakçılığı

Van’da gümrük kaçakçılığı

van’da gümrük kaçakçılığı
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Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 18 litre alkol, 200 adet ilaç, 461 adet kozmetik ürün, 150 adet av tüfeği, sahte olduğu değerlendirilen 1 adet senet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 12 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

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