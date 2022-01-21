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Van’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

van’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
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Van’da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklanırken, aramalarda ise ampul görünümlü gizli kamera ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren iki masaj salonuna gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; iş yerlerinde yapılan aramada ampul görünümlü gizli kamera ele geçirilmiştir. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini etmek suçundan 2’si kamu görevlisi olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmış olup, 4 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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