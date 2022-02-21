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Van’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

van’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
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Van’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “19 Şubat 2022 günü saat 05.00 sıralarında ülkemize yasadışı yollarla yaya olarak giriş yaptığı tespit edilen ve geçerli hiçbir belgesi bulunmayan 67 Afganistanlı, 2 Srilankalı ve 9 Pakistanlı olmak üzere toplam 78 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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