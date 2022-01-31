DOLAR

13,4684$%-0.52

EURO

15,1586%0.2

STERLİN

18,1139£%-0.23

GRAM ALTIN

776,90%-0,07

ÇEYREK ALTIN

1.261,00%-1,38

BİTCOİN

518543฿%0.70027

İmsak Vakti a 06:03
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Van’da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli yakalandı

Van’da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli yakalandı

van’da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan derneğe ait 200 bin TL değerindeki malzemenin çalınmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan derneğin üyelerine ait 200 bin TL değerinde muhtelif malzemenin çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde malzemelerin çalınması ve satın alınmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler ise dernek yetkililerine teslim edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Çarpıp kaçtığı yayanın ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.