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Anasayfa / Asayiş / Van merkezli operasyonda sahte çek düzenleyen 3 kişi tutuklandı

Van merkezli operasyonda sahte çek düzenleyen 3 kişi tutuklandı

van merkezli operasyonda sahte çek düzenleyen 3 kişi tutuklandı
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Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte evrak düzenleyenlere karşı 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya toplam 732 bin TL değerinde 5 adet sahte çek sürdükleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Van merkezli olarak İzmir ve Hakkari’de düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.

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