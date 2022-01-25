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Anasayfa / Asayiş / Van Kalesi’nde kendini boşluğa bırakan kız tedavi altına alındı

Van Kalesi’nde kendini boşluğa bırakan kız tedavi altına alındı

van kalesi’nde kendini boşluğa bırakan kız tedavi altına alındı
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Van’da kaleye çıkan ve ayağının kaymasıyla kendisini bırakan genç kız tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre olay, İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı Van Kalesi’ne çıkan N.U. (19) isimli kız için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin ikna çabalarına rağmen ayağının da kaymasıyla yaklaşık 10 metreden yuvarlanan N.U., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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