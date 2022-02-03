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Valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı

valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı
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Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, valizinden 8 kilo 150 gram kubar esrar maddesi çıkan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında ekipler, durdurdukları yolcu otobüsünde seyahat eden R. Y.’nin (29) valizinde uyuşturucu madde olduğu şüphesi ile arama yaptı. Detektör köpek Alex ve ekipler tarafından yapılan aramada, 8 parça halinde 8 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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