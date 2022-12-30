Valilikte bir toplandı daha yapıldı

Ligin ikinci yarısına başlamadan maaşlarını alamayan oyuncuların takımdan ayrılarak dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yeni Malatyaspor’u kurtarmak için Vali Hulusi Şahin öncülüğünde bir toplantı yapıldı.

MURAT İPEKTEN

Spor Toto 1. Lig’de kümede kalma yarışı veren Yeni Malatyaspor’da yaşanan ekonomik krize çözüm bulabilmek için başkan Ahmet Yaman, Vali Hulusi Şahin ve siyasilerle ardı ardına görüşmeleri sürdürüyor. Birkaç hafta içerisinde futbolculara yapılması gereken 13 milyon lira tutarındaki ödemenin halledilebilmesi için Ahmet Yaman, valilik ve büyükşehirden talep ettiği destek talebinde bulunmuştu. Katıldığı bir programda sarı kırmızılı kulübe verilmesi için herkesime çağrıda bulunan Vali Hulusi Şahin, ayrım yapmadan tüm siyasileri duyarlı olmaya davet etmişti. Bu anlamda Cuma günü (dün) valilik binasında Vali Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman’ın katıldığı bir toplantı gerçekleşti. Kritik toplantıda sarı kırmızılı kulübe destek verilmesi konusunda ortak karar alındığı öğrenildi.