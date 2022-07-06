VALİ’DEN YATIRIMLARA ELEŞTİRİ!

“Yüzde 15 iyi bir rakam değil”

ŞÜKRAN MALKOÇ

2022 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda Malatya’da 2022 yılı kamu yatırımlarının yüzde 15 oranında gerçekleşmesine birtakım eleştirilerde bulunan Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Yılın ortasındayız, yüzde 15 iyi bir rakam değil ama geçtiğimiz 2 yılda yatırımda herhangi bir kıpırdama yapamadık. Yılın ikinci yarısında çok yoğun bir şekilde çalışmamız gerektiği ortada” dedi.

Malatya 2022 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Malatya Valisi Hulusi Şahin, Başkanlığında Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Şahin, ilimizin 2022 yılı yatırım programında 10 sektörde 640 projenin yer aldığını, projelerin toplam tutarının 12 milyar 225 milyon 905 bin TL olduğunu belirtti.

Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediye temsilcilerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Vali Şahin, 2022 yılı yatırım programında 10 sektörde 640 projenin yatırım programında yer aldığını, projelerin, 83 adedinin tamamlandığını, 318 adedi devam ettiğini, 186 adedinin ihale aşamasında olduğunu 17 adedinin tasfiye edildiğini, 36 projeye ise çeşitli sebeplerden başlanamadığını kaydetti.

Malatya’da devam eden projeler hakkında bilgi veren Vali Şahin;” İlimizin 2022 Yılı Yatırım Programında toplam 640 proje yer almaktadır. Uygulanan yatırım projelerimizin 483 adedi yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımıza aittir. Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım projesi sayısı ise 157 adettir” ifadelerine yer verdi.

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımların çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Vali Şahin, proje sayısının 483, toplam proje tutarının 11 milyar 164 milyon 392 bin TL olduğunu belirtirken, 2022 yılı ödeneğinin 1 milyar 347 milyon 773 bin TL, 2022 yıl harcamasının 338 milyon 410 bin TL, nakdi gerçekleşme oranın ise yüzde 25’lerde seyrettiğini açıkladı.

Belediyelerin çalışma ve yatırımlarından da bahseden Vali Şahin, “Belediyelerimizin 2022 yılı yatırımları proje sayısı 157, toplam proje tutarı 4 milyar 314 milyon 345 bin TL, 2022 yılı ödeneği 3 milyar 470 milyon 763 bin TL, 2022 yılı harcaması 373 milyon 849 bin TL, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 11” değerlendirmesinde bulundu.

Malatya genelinde yapılan yatırımlar ile ilgili de konuşan Şahin, “İlimizin 2022 yılı toplam kamu yatırımları (yerel yönetim yatırımları dâhil) proje sayısı 640, toplam proje tutarı 15 milyar 478 milyon 737 bin TL, 2022 yılı ödeneği 4 milyar 818 milyon 536 bin TL, 2022 yıl harcaması 712 milyon 260 bin TL, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 15” açıklamasını yaptı.

“EMEKLİLER PARKI’NI EMEKLİYE ÇIKARMIŞSINIZ”

Malatya 2022 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Malatya Büyükşehir Belediyesi yatırımları arasında yer alan ‘Eski Belediye Meydanı’ projesi kapsamında düzenlemeye alınan Emekliler Parkı’nın kullanım alanı dışına çıktığını söyleyen Vali Şahin, “Bahsettiğiniz yer Emekliler Meydanı mı? Bu konuda bence Emekliler Parkı’nı emekliye çıkarmışsınız. Yani park diye bir şey kalmamış, bir yerde Kızılay bir tarafta Malatyaspor mağazası, orada park diye bir şey kalmamış” ifadelerini kullandı.

“YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAMIZ GEREKTİĞİ ORTADA”

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya genelinde yapılan yatırımların gerçekleşme oranına “Yılın ortasındayız, yüzde 15 iyi bir rakam değil ama geçtiğimiz 2 yılda yatırımda herhangi bir kıpırdama yapamadık. Yılın yarısı gitti ama yatırımların serbest bırakıldığından bu yana bakarsak rakamlar kötü değil. Ama yılın ikinci yarısında çok yoğun bir şekilde çalışmamız gerektiği ortada” diyerek çalışmaları yetersiz bulduğunu ifade etti.

Şahin, kamu yatırımlarının bilgilerini “İlimizin 2022 yılı toplam kamu yatırımları (yerel yönetim yatırımları dâhil) proje sayısı 640, toplam proje tutarı 15 milyar 478 milyon 737 bin TL, 2022 yılı ödeneği 4 milyar 818 milyon 536 bin TL, 2022 yıl harcaması 712 milyon 260 bin TL, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 15, 2022 yılında genel olarak projelerimizin; 83 adedi tamamlanmış, 318 adedi devam etmekte, 186 adedi ihale aşamasında, 17 adedi tasfiye edilmiş, 36 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamamıştır” sözleriyle aktardı.

2022 yılı kamu yatırım ödeneklerini açıklayan Vali Şahin, “2022 yılı kamu yatırım ödeneklerimizin sektörlere göre dağılımı ve toplam ödenek içindeki oranları; diğer kamu hizmetleri 3 milyar 82 milyon 951 bin TL – yüzde 64, eğitim sektörü ödeneği 749 milyon 914 bin TL – yüzde 15,5, ulaştırma sektörü ödeneği 371 milyon 436 bin TL yüzde 8, enerji sektörü ödeneği 183 milyon 919 bin TL – yüzde 4, kültür-turizm sektörü 171 milyon 868 bin TL – yüzde 3, tarım sektörü ödeneği 100 milyon 951 bin TL – yüzde 2, sağlık sektörü ödeneği 82 milyon 605 bin TL – yüzde 2, madencilik, imalat, konut sektörü 74 milyon 889 bin TL – yüzde 1,5 olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

PARK DİYE BİR ŞEY KALMAMIŞ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay’ın Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlattığı esnada bazı projelere eleştirilerde bulunan Vali Şahin, ‘Eski Belediye Meydanı’ projesi bilinen adıyla Emekliler Parkı’nın kullanım alanı dışına çıktığını söyledi. Şahin, “Bahsettiğiniz yer Emekliler Meydanı mı? Bu konuda bence Emekliler Parkı’nı emekliye çıkarmışsınız. Yani park diye bir şey kalmamış, bir yerde Kızılay bir tarafta Malatyaspor mağazası, orada park diye bir şey kalmamış” dedi.

Okyay, Vali Şahin’in ifadelerini “Buranın tamamını düzenleyecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Bir de o bölgenin ihtiyacı olan wc, kırsaldan gelen ailelerin ihtiyaçlarını gidereceği bir alan planlıyoruz” sözleriyle cevapladı.

“BİLMEDEN YAZMIŞSINIZ”

Toplantıda Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan 10 bin kişi kapasiteli Selatin Cami’nin isminin nereden geldiğini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay’a soran Vali Hulusi Şahin, “Selatin ismini kim koydu?” dedi. Vali’nin sorusunu yanıtlayan Okyay, “Vatandaşlar koydu. Bilindiği üzere Selçuklu Döneminde büyük camilere Selatin deniliyordu” cevabını verince Şahin, “Osmanlı’da birden fazla minaresi olan, sultan ve ailesinin yaptığı camilere Selatin camileri denir. Sadece onların minare sayısı birden fazla olurdu. Bunu bilmeden yazmışsınız” diye konuştu.