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Vali Sonel’den Ordu’daki heyelan açıklaması

vali sonel’den ordu’daki heyelan açıklaması
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Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye ilçesinde meydana gelen heyelanla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36 vatandaşın güvenli yerlere taşındığını belirtti.

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir evin duvarı yıkıldı, bazı evlerde ise hasar oluştu. Bölgede yapılan çalışmalar sonucu 14 ev için boşaltma kararı verildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ünye ilçemiz İnkur Mahallemizde meydana gelen heyelandan 14 ev etkilendi. Can kaybı ve yaralımız yok şükür. Burada yaşayan 36 vatandaşımızı jandarmamız refakatinde güvenli yerlere taşıdık. Devletimizin tüm imkanları ile yöre insanımızın yanındayız. Gereğini yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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