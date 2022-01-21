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Vali Şıldak’tan Kar Uyarısı

vali şıldak’tan kar uyarısı
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak meteorolojik değerlendirmelerde Balıkesir için ön görülen yoğun kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Bu gün akşam saatlerinden itibaren beklenen kar yağışı için gerekli tedbirleri alınmasını isteyen Vali Şıldak özellikle yola çıkacak vatandaşlara kurallara uyması konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Şıldak: “Olumsuz hava ve yol şartlarına karşı dikkatli olalım”

Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almaları için paylaşım yapan Şıldak, trafiğe çıkacaklara tedbirli olmalarını ifade etti. Araçlarda kış lastiği bulunması ve gerektiğinde zincir takılması gerektiğini işaret eden Şıldak paylaşımında, “Değerli Vatandaşlarımız, bugün akşam saatlerinden itibaren Balıkesir’in pek çok bölgesinde kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava ve yol şartlarına karşı dikkatli olalım. Trafikte gerekli bütün tedbirlerimizi alalım. Kış lastiği olmadan yola çıkmayalım, araçlarımızda zincir bulunduralım” ifadelerine yer verdi.

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