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Vali Şahin’den sınav uyarısı

Vali Şahin’den sınav uyarısı
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Vali Şahin’den sınav uyarısı

5 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için Malatya’da tüm önlemlerin alındığını belirten Vali Hulusi Şahin, vatandaşları uyarmayı da ihmal etmedi.

Vali Hulusi Şahin yaptığı yazılı açıklamayla hem Malatyalıları uyardı hem de öğrencilere başarılar diledi. 5 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için Malatya’da tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Şahin, şu açıklamaları yaptı:

“Liselere Geçiş Sistemi  (LGS) sınavı tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de Pazar günü yapılacaktır.

Huzur ve güven ortamı içerisinde bir sınav yapılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Saygı değer Malatya halkının sınav süresince sınavların yapıldığı okullara yakın konutlarda, iş yerlerinde, kahvehane ve düğün salonu gibi mekanlarda her türlü gürültü kirliliğine ve sınava giren öğrencilerin dikkatinin dağılmasına yol açacak davranışlarda bulunmaması, araçları ile seyir halindeyken cadde ve sokaklarda yüksek sesli müzik ve klakson çalmaması son derece önem arz etmektedir.

Bu vesileyle, sınava girecek olan öğrencilerimize ve görevli personelimize üstün başarılar dilerim.” (Haber Merkezi)

 

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