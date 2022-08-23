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Vali Şahin’den kaymakamlara veda yemeği

Vali Şahin’den kaymakamlara veda yemeği
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Vali Şahin’den kaymakamlara veda yemeği

Vali Hulusi Şahin ve Eşi Ebru Şahin tarafından, 12 Ağustos 2022 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yerleri değişen Kaymakamlar onuruna veda yemeği verildi. Düzenlenen programa Vali Yardımcıları Kenan Eskin, Hakan Ezgi ve tüm ilçe kaymakamları ile eşleri katıldı.

Kararname ile Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Hatay-Payas Kaymakamlığına, Yazıhan Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, Siirt-Pervari Kaymakamlığına, Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü, Şırnak-Beytüşşebap Kaymakamlığına, Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan-Bingöl- Karlıova Kaymakamlığına, Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşgın, Hakkari-Şemdinli Kaymakamlığına, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Batman İl Emrine, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Giresun -Eynesil Kaymakamlığına atandı. (Bülten)

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