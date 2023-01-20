Vali Şahin’den çarpıcı açıklama!

“MALATYA İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR”

ÜMHAN AYAZ

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da 170 bin öğrenci karnesini alarak sömestre tatiline girdi. Malatya’nın Battalgazi İlçesinde bulunan Şehit Ahmet Fırat ilk ve ortaokulundaki karne heyecanına Malatya Valisi Hulusi Şahin’de ortak oldu. Kırsal bölgelerde öğrenci sayısının azaldığına dikkat çeken Vali Şahin, “2 tane 1. Sınıf, 8 tane 2. Sınıf öğrencisi var. Buda Malatya için tehlike çanlarının çaldığının göstergesidir.” dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yarıyılı sona erdi. Türkiye genelinde yaklaşık 19 milyon, Malatya’da ise 170 bin öğrenci yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. Şehit Ahmet Fırat ilk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber, şube müdürleri, okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Burada konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, okulun çok şirin ve güzel olduğunu söyledi.

“ÖĞRENCİ SAYIMIZDA GÜN GEÇTİKÇE AZALIYOR”

Öğrenci sayının azaldığına dikkat çeken Vali Şahin, şunları kaydetti:

“Çok şirin çok güzel bir okul ama maalesef öğrenci sayımız az çünkü kırsal nüfusumuz hızla azalıyor ve kırsal bölgelerdeki öğrenci sayımızda gün geçtikçe azalıyor.” dedi. 1 ve 2. Sınıfların birleştirilmesiyle oluşan sınıfı örnek gösteren Şahin, “2 tane 1. Sınıf, 8 tane 2. Sınıf öğrencisi var. Buda Malatya için tehlike çanlarının çaldığının göstergesidir.”

Tatile giren öğrenci ve öğretmenlere seslenen Şahin, “Öğrencilerimizi iyi tatiller diliyorum. Öğrencilerimiz ikinci yarıyıla bir enerji depolayarak gelsinler, öğretmenlerimize de tatilde iyi istirahatler ve ikinci yarıyıl hazırlıklarını iyi bir şekilde yapmalarını diliyorum.” dedi.

“ENERJİ DEPOLAYARAK GELSİNLER”

Malatya’da yaklaşık 170 bin öğrenci olduğunu söyleyen Vali Şahin, “170 bin öğrencimiz ve yaklaşık 14 bin öğretmenimiz sömestre tatiline çıkıyor. Öğrencilerimizi iyi tatiller diliyorum. Öğrencilerimiz ikinci yarıyıla bir enerji depolayarak gelsinler, öğretmenlerimize de tatilde iyi istirahatler ve ikinci yarıyıl hazırlıklarını iyi bir şekilde yapmalarını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Öğrencilere, öğretmenlere, veliler ve bütün eğitim camiasına iyi tatiller dileyen Vali Şahin “2. yarıyılda herkese başarılı bir dönem diliyorum” şeklinde konuştu.