Vali Şahin’den ‘Bir çocuğa ev olun’ çağrısı

ÇİĞDEM ERHAN

‘30 Haziran Koruyucu Aile Günü’ kapsamında Malatya’da koruyucu ailelerin bir araya geldiği farkındalık yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin, bir şekilde anne ve babasının desteğinden, korumasından ve şefkatinden uzak kalan çocukların olduğunu hatırlatarak, “Eğer imkânınız varsa bundan daha güzel ve daha hayırlı bir iyilik düşünülemez. Bir çocuğa ev olun, yuva olun, anne ve baba olun” çağrısında bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’ da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeniyle Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ,’30 Haziran Koruyucu Aile Günü’ farkındalık kortej yürüyüşü ve akabinde Battalgazi Belediyesi Millet Bahçesi’nde koruyucu aileler ve çocukların katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. Malatya Valiliği önünde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliğe, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan , Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cevdet Tatar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesinde bulunan çocuklar ve koruyucu aileleri katıldı.

“KORUYUCU AİLE SAYISI ARTIRILMALI”

Yürüyüşe katılanlar ellerinde “Haydi Malatya Koruyucu Aile Olalım” yazılı pankart taşıdı. Kortej yürüyüşüne Malatyalılar alkışlarla eşlik etti. Kortej yürüyüşü sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, koruyucu aile olgusunun önemine dikkat çekerek, “Koruyucu aile olgusu çok önemli bir hadisedir. Bu anlamda geçtiğimiz yıldan itibaren koruyucu aile teşviki için Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi değerli Hanımefendi Emine Hanım’ın tarafından da koruyucu ailenin teşviki için ‘30 Haziran Koruyucu Aile Günü’ olarak ilan edildi. Burada 41 koruyucu ailemizin yanında bulunan 46 çocuğumuzla birlikte olduk ve ailelerimize teşekkür ettik. Türkiye genelinde 8 bin 150 koruyucu ailenin olduğu istatistiksel verilerde mevcut. Malatya’da da bunun teşvik edilerek koruyucu aile sayısının artırılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ayrıca korunmaya muhtaç olan çocuklarımızın sayısının az olması da bizim için çok önemli olup Malatya açısından da iyi bir değerdir. Malatya’mızda 41 koruyucu ailemizin olması ve 46 çocuğumuzun bu aileler yanında olması bizler için önemlidir. Biz biliyoruz ki bir insanı yaşatmak bir insanlığı yaşatmak gibidir. Biz insanları yaşatacağız ki devlet yaşasın. Koruyucu ailelerimizin sevgi ve muhabbet dolu oldukları ve çocuklarımızı yanlarına aldıkları için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“BUNDAN DAHA GÜZEL VE DAHA HAYIRLI BİR İYİLİK DÜŞÜNÜLEMEZ”

Vali Hulusi Şahin, Malatya’da 41 değerli koruyucu ailenin olduğunu fakat bu sayının çok daha fazla olması gerektiğinin altını çizerek, “Bir toplumun medeniyet seviyesi dezavantajlı mensuplarına vermiş olduğu değerle ölçülür. Dolayısı ile engellisinden yaşlısına, yardıma muhtacına ne kadar destek olursa bir toplum o kadar medenidir. Hele ki konu çocuklar olduğunda bizim medeniyetimizin de çocuklarımıza göstermiş olduğu büyük hassasiyeti unutmayalım. Bizim dinimiz yetim ve öksüz hakkını her şeyden önde tutar. Bu hususta yetime ve öksüze sahip çıkana da çok yüksek bir değer toplumumuz tarafından atfedilir. Bugün de 30 Haziran itibariyle Koruyucu Aile Günü’nü hep birlikte bütün Türkiye’de kutluyuz ve toplumumuz da burada bir çağrıda bulunuyoruz. Bir şekilde anne ve babasının desteğinden, korumasından ve şefkatinden uzak kalmak zorunda kalmış çocuklarımız var. Bizim hedefimiz; Devletimizin koruması altında olan ve ailesinin desteğinden ve korumasından bir sebeple uzak kalmak zorunda kalan evlatlarımıza devletimizin verdiği pek çok şey var ama veremediği bir tek şey var o da şefkattir. O şefkat duygusunu çocuklarımıza verebilecek, onlara sıcak bir yuva, anne ve baba şefkati verebilecek koruyucu aile müessesesini bütün toplumumuza tanıtabilmek. Son yıllarda tüm şehirlerimizde koruyucu aile sayılarında ciddi bir artış oldu. Malatya’da da 10-15 yıl öncesinde sadece 7 ila 8 koruyucu aileden bahsederken bugün 41 aile 46 evladımıza annelik ve babalık yapıyor ama bu sayının çok daha fazla olması lazım çünkü bu şekilde anne ve baba şefkatine muhtaç çok sayıda evladımız var. Buradan hem Malatyalılara hem de milletimizin tüm ferdine ‘Eğer imkânınız varsa bundan daha güzel ve daha hayırlı bir iyilik düşünülemez. Bir çocuğa ev olun, yuva olun, anne ve baba olun’ diyorum” ifadelerini kullandı.

“AİLEMİZİ GENİŞLETEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Yürüyüş sonrası program açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cevdet Tatar ise, “Korucu Aile Günü nedeniyle bir arada olduğumuz bugünde Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere bugün verdiği katkılar farkındalık oluşturma anlamında çok değerliydi. İlimizde 41 ailemizden sonra bu örnek ailelerimize yeni aileleri de katarak bu geniş ailemizi genişleterek yolumuza devam edeceğiz. Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu farkındalığı en üst seviyede oluşturmak için vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eder ve saygılarımı sunarım” sözlerini kullandı.

Konuşmalarının ardından program çocuklar için tiyatro gösterisi ile devam etti.