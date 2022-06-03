Vali Şahin sosyal mağazada inceleme yaptı

Vali Hulusi Şahin, Hasan Varol Mahallesinde yer alan Malatya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yararlanabileceği Sosyal Mağazada incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Kenan Eskin ve SYDV Müdürü Bülent Hancı Mağaza hakkında Vali Şahin’e detaylı bilgiler verdiler. Mağazada 43 çeşit ve 8 bin 950 adet ürün bulunduğunu 2021 yılında açılan mağazanın bugüne kadar 827 aileye 9 bin 500 ürün dağıttığını belirttiler.

3294 sayılı kanun kapsamında olup ihtiyaç sahibi kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmalarının ardından yapılan incelemelerin olumlu olması neticesinde ailede yer alan kişi sayısınca mağazaya davet edilerek diledikleri giyim ürününü deneyerek alabildikleri bilgileri Vali Şahin’e aktarıldı.

Vali Şahin sosyal mağazanın geliştirilmesi ve daha çok ihtiyaç sahibine ulaştırılması için gerekli çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. (Bülten)