Malatya’da sağlık il değerlendirme toplantısı düzenlendi

Vali Şahin: Sağlık hizmeti evrenseldir

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Türkiye’nin sağlık hizmeti sisteminde zirve de olduğunu söyleyen Vali Hulusi Şahin, “Türkiye, dünyanın en efektif, en ucuz ve en başarılı sağlık hizmetini sadece kendi 85 milyonluk nüfusuna değil dışarıdan sağlık turizmi vasıtasıyla gelen, başka vesilelerle gelen herkese sunuyor. Sağlık hizmetinde bir vatandaşlık taassubu yok. Sağlık hizmeti evrenseldir. Dolaysıyla biz herkese bu hizmeti sunuyoruz” dedi.

Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi Konferans Salonunda Malatya’da sağlık il değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıya Vali Hulusi Şahin, Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, hastane başhekimleri, sağlık tesisi yöneticileri, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğinin değerlendirildiği toplantı da, sağlık tesislerinin mevcut durumunun analizi yapılarak, sağlık il müdürlüğüne bağlı sağlık yöneticileri ile sorun ve hedefler görüşüldü.

“ÖLÇEMEDİĞİMİZ, RAKAMLARA DÖKEMEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEYİ KONTROL EDEMEYİZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Battalgazi Devlet Hastanesinin Haziran 2022 tarihi itibari ile hizmet vermeye başladığını belirterek, “ Hastanemiz toplam 60 kilometrekare kapalı alanı ve 10 bin metrekare üzerine kurulu 222 deprem izolatörünün olduğu modern bir sağlık tesisi. Ekim 2022 tarihi itibari ile Ekim ayı içerisinde bu binamız toplam 54 bin hastaya ayaktan tedavi, 580 vatandaşımıza da yatarak tedavi hizmeti verdi. 800 bizim büyük dediğimiz A,B ve C grubu ameliyata ev sahipliği yaptı ve yoğun bakımlarımız hizmet vermektedir. Hastanemizde tomografi, momografi, ultrason, biyokimya, hemogram laboratuarları, mikrobiyoloji laboratuarları, parazitoloji laboratuarı ve kan merkezi gibi ünitelerimiz mevcuttur. Şu an yaklaşık olarak günlük hafta içi yaklaşık olarak 22 branşta 45 ila 50 arası poliklinik ile vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermekteyiz. 4 aydır açılmasına rağmen şu an da yaklaşık olarak 80 pratisyen ve uzman hekim ataması, yaklaşık olarak 900’e yakında yardımcı sağlık personeli ve destek personelinin ataması yapıldı. 2 yıllık bir pandemi sürecinden geçtik, sağlık olarak hem ilimiz hem de ülkemiz dünyaya örnek olacak bir hizmet verdi. Tekrar eski rutinlerimize alışma sürecindeyken bizim pandemi öncesinde yaptığımız il değerlendirme toplantılarımız vardı. Biz şunu biliyoruz; ölçemediğimiz, rakamlara dökemediğimiz hiçbir şeyi kontrol edemeyiz. Biz mevcut durumumuzu görmek, pozitif yönlerimizi pekiştirmek, negatif yönlerimizin farkındalığını artırıp, çözüm önerileri sunup, hedeflerimizi planlamak için her 3 ayda bir bu değerlendirme toplantılarımızı yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“SAĞLIK HİZMETİ EVRENSELDİR, BİZ HERKESE BU HİZMETİ SUNUYORUZ”

Battalgazi Devlet Hastanesi’nin boyutları itibari ile optimal bir seviyede olduğunu söyleyen Vali Hulusi Şahin, “Hastanemiz ne yönetilebilir seviyeyi aşmış seviyede büyük ne de bazı hizmetlerden taviz vermek zorunda kalacak kadar küçük. Tam doğru boyutlarda bir hastaneye, hem de şehrin çok doğru bir yerinde kavuşmuşuz, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Malatya açısından 2. basamak sağlık hizmetinde bir merkez olarak burası çok büyük bir açığı kapatmış oldu. Bildiğiniz gibi Malatya özellikle 3. basamak hizmetlerde Doğu Anadolu’nun bir merkezi konumunda hatta Türkiye ve dünyada da ismi olan çok önemli bir pozisyondayız. Bununla ne kadar övünsek azdır ama sağlık hizmetleri bir bütün aynı bir organizmanın parçaları gibi. Sadece 3. basamak hizmetlerini çok iyi verip de 2. ve birinci basamakları ihmal ederseniz başarısız olursunuz. Dolayısıyla biz 3 basamak hizmeti de çok iyi planlamalıyız. Koruyucu sağlık hizmetlerini de çok iyi bir şekilde planlamalıyız. Sağlık müdürümüzün dediği gibi ölçemediğinizi, yönetemezsiniz. Bu kamu yönetiminin temel anlayışıdır. Bu hususta Sağlık Bakanlığı dünyada yeni bir trend olan kamu yönetimi anlayışını en doğru şekilde yapıyor. Ölçmek, değerlendirmek ve denetlemek. Denetlemek tam bir performans ve standart analizidir. Bunu Sağlık Bakanlığı çok iyi yapıyor. Buradan çıkan çıktılar üzerine de kendini revize etmek yani bir taassupla hareket etmemek gerekiyor. Eğer bir sağlık kuruluşu işlemiyorsa vazgeçeceğiz. Bakacağız, deneyeceğiz baktık olmadı vazgeçeceğiz. Kamu yönetimi bunu söylüyor. Türkiye, dünyanın en efektif en ucuz ve en başarılı sağlık hizmetini sadece kendi 85 milyonluk nüfusuna değil dışarıdan sağlık turizmi vasıtasıyla gelen, başka vesilelerle gelen herkese sunuyor. Sağlık hizmetinde bir vatandaşlık taassubu yok. Sağlık hizmeti evrenseldir. Dolayısıyla biz herkese bu hizmeti sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ZİRVEDEYİZ VE ZİRVEDE KALMAMIZ LAZIM”

Geçen günlerde düzenlenen “Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı”nda Birleşmiş Milletlerden gelen yabancı temsilcilerin en çok Türkiye’nin göçmenlere sağlık hizmeti ve istihdama doğrudan ulaşmaya sağladığı imkanı övdüklerini ifade eden Vali Şahin, “Bütün göçmenlere biz insanlık ailesinin şerefli bir ferdi olmanın gereği olarak tam hizmet sunuyoruz. Bunu dünyada herkes yapmıyor. Yapılması da çok zor ve çok maliyetli bir iş. Ayrıca sağlık hizmeti dışında biz dışarıdan gelen misafirlerimize istihdama ve iş gücüne katılma ve eğitim imkanı da sağlıyoruz. Bunlar büyük bir medeniyet olmanın gerekleridir. Herkesin yaptığı işler değil. Dünya da bu şekilde bu kadar büyük bir göç yükü altında bu kadar büyük bir hizmeti veren hiçbir ülke yok. Vatandaşların hak ettiği, devleti devlet yapan en temel hizmetlerden biri olan sağlık hizmetinde oluşturduğumuz bu standardı kaybetmeliyiz. Standarda ulaşmak çok önemli ama standardı devam ettirmekte en az onun kadar önemli. Çok yüksek bir yerdeyiz, zirvedeyiz ve zirvede kalmamız lazım. Bunun için elimizdeki sağlık personeli, doktor, hemşire, sağlık memuru ve diğer sağlık personeli sayısı da sınırlı ve gerçekten çalışma saatleri olarak da dünyanın en çok fedakârlık yapan personellerine bakıyorum şu anda. Bu açıdan da sizlere ne kadar teşekkür etsek, ne kadar hizmetinizi övsek azdır. Sadece pandemi dönemi değil, normal zamanlarda sağlık teşkilatımız çok büyük emeklerle büyük fedakârlıklarla çalışıyor. Bunu vatandaşımızın da, sağlık hizmeti alıcılarından da fark etmesi, takdir etmesi ve teşekkür etmesi gerekir. Biz bunu bekliyoruz vatandaşlarımızdan da. Sizlere de tavsiyem tabi iş yükü o kadar ağır ki bir süre sonra onun altında ezilemeye başlıyorsunuz ama yine de pedagojik yaklaşım çok önemlidir. Karşınızdakinin çok kırılgan bir grup olduğunu, çok hassas bir an da size geldiğini unutmadan pedagojik bir yaklaşımla eğer yaklaşırsanız emin olun televizyonlarda izleyip çok rahatsız olduğumuz olayları epeyce minimize ederiz” dedi.

İl değerlendirme toplantısı Vali Hulusi Şahin’in Battalgazi Devlet Hastanesi’ni gezmesi ve başkanlıkların sunumu ile sona erdi.