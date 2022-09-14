Vali Konuştu; Gürkan İtiraf Etti!

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 17-20 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Uluslararası Melita’dan Malatya’ya Kültür, Sanat, Tarih, Arkeoloji, Turizm, Gastronomi ve Moda Günleri ile ilgili basın toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni camide yaşanan şemsiye skandalı da gündeme geldi. Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Şemsiyeler konusunda gerçekten benimde hiç içime sinmedi onu da söylemek lazım hiç kullanılmasa daha iyiydi. Yapılan şeyi yıkma konusunda vicdani sorumluluğumuzu da lütfen unutmayalım.” dedi.

Vali Şahin’in açıklamalarının ardından konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, itiraf gibi bir açıklama yaparak, ”Koruma kuruluna özellikle biz tabi diyanet müftülük noktasında dedik bunlar takip ediyor neticede bir restorasyon işi depremde zarar gören tamirat tadilat işi şeklinde çokta yani bunu normalde yapılır dedik biz yakinen takip etmemizin sebebi de odur. Ama keşke de takip etseydim bu sonuçlar çıkmazdı ve biz takip etseydik o sularda yerinde akardı.” şeklinde konuştu.

“ŞEMSİYELER BENİMDE HİÇ İÇİME SİNMEDİ”

Yeni camide yaşanan restorasyon krizi ile ilgili konuşan vali Hulusi şahin, ”Durum Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirildi. Bu konu taşındı onlar bir çalışma yapıyorlar fakat bu vakıf parasıdır dikkat edin ne yapılacaksa yapılmalı ama vakıf parasına da titiz davranılmalıdır. Burada caminin içerisinde de ben cumaları genelde orada namazı kılıyorum. Caminin içi çok iyi olmuş yani yapılan emeği de burada hor görmeyelim. Caminin içerisi çok güzel olmuş bahçesi ile ilgili tartışmalar ve fikirler olabilir ben olsaydım hiç ihata duvarı yaptırmazdım yani tamamen meydanın içinde olsun ihata olmasın dümdüz orası olsun ben öyle düşünürdüm ama böyle değerlendirilmiş. Bu mimari bir projedir, projenin müellifi öyle değerlendirmiş, kuruldan öyle onay çıkmış dolayısıyla bunlar tartışılabilir tabii ki fakat tekraren söylüyorum harcanan paranın vakıf parası olduğunu lütfen unutmayalım. O yüzden yıkalım yeniden yapalım yıkmak bir maliyet, yeniden yapmak bir maliyet, vakıf parasını unutmayalım ama bu şemsiyeler konusunda gerçekten benimde hiç içime sinmedi onu da söylemek lazım hiç kullanılmasa daha iyiydi. Yapılan şeyi yıkma konusunda vicdani sorumluluğumuzu da lütfen unutmayalım.” şeklinde konuştu.

“KEŞKE TAKİP ETSEYDİM”

“Yeni Cami’de yapılan restorasyon çalışmalarını keşke takip etseydim” diyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Burada Sayın valim esasında ben geçenlerde ilgili müellif firmayı da çağırdım burayı vakıflar kendi mecrası içerisinde yürütüyor dedi. Pek karışmadık biz, Battalgazi deki eserlere özelikle bizzat dikte ederek başında durarak neyin ne şekilde yapılacağı noktasında koruma kurulu toplantılarında da bizzat da ben katılarak bu işlerin böyle olması gerektiğini ilgilileri de ikna ederek yaptık. Fakat burada bizim 1,5 yılda yaptığımız Ulu Camiyi, 1,5 yılda yaptığımız kervansarayı bir teze cami ki onların dörtte biridir ve 4 yıla yakındır bir sürede yapılamıyor en sonda geçen ben el koymak durumunda kaldım. Dedim ki ilgili müellif firmayı çağırdım bir an evvel buna çare bulun yani bunlar basının önünde böyle reklam yapılarak yapılacak işler değil. Niyetimiz halis olacak. Biraz evvel ne dedim algılarla değil, olgularla hareket edeceğiz bu tür şeylerin sonucu çıkmaz haydi dediğimiz zaman olmuyor işte netice sonuç ortada çıkıyor. Ne zaman iş yapılır ortaya çıkar ben dün Dünya Kayısı merkezine gittim. Türkiye’nin en büyük inşaatlarından, devlette beraber yapılan 5 inşaattan, Türkiye’nin en büyük inşaatlarından 5 tanesinden biri burada yapılıyor. Bunun içinde Akkuyu Nükleer Santrali olmak kaydıyla. Demek ki bazı şeyleri doğru yapmamız lazım bir de takip ederken burada hepimizin takip etmesi lazım, oradaki bir yanlışı belediye başkanı görse belediye başkanı, biz görürsek biz, sizler görürseniz siz müdahale edeceksiniz ve sonuç odaklı çalışılacak. Koruma kuruluna özellikle biz tabi diyanet müftülük noktasında dedik. Bunlar takip ediyor neticede bir restorasyon işi depremde zarar gören tamirat tadilat işi şeklinde çokta yani bunu normalde yapılır dedik biz yakinen takip etmemizin sebebi de odur. Ama keşke de takip etseydim bu sonuçlar çıkmazdı ve biz takip etseydik o sularda yerinde akardı.” dedi.