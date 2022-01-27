Vali Baruş, karlı yolları açma çalışmalarını denetledi

Malatya Valisi Aydın Baruş, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların durumunu kontrol etmek amacıyla Malatya’nın Darende İlçesi’nde incelemelerde bulundu.

Malatya’nın batı illerine ulaşım güzergahı olan ve doğu illerinin de yoğun olarak kullandığı yol olan Darende yolunun açık kalması, vatandaşların güvenli sürüşlerini sağlamak amacıyla Darende yolunun önemini belirten Vali Aydın Baruş, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için yol temizleme faaliyetlerinin her hangi bir aksaklığa meydan verilmeden devam ettirilmesi talimatını verdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen ile Darende şehirler arası yolda incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, Karayolları Bakım Evini ziyaret ederek personel ile bir süre sohbet etti. Kar yağışından bu yana yoğun olarak çalıştıklarını belirten Karayolları çalışanları, vatandaşların güvenli seyahat etmeleri, mağduriyet yaşamamaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini söylediler. Vali Aydın Baruş da bu fedakarca çalışmalarından ötürü Karayolları çalışanlarına teşekkür etti.

Karayolları bakım evi bünyesinde olan tuz deposu ve araçlar ile ilgili bilgiler veren Şube Şefi Erkan Erkmen, “Elimizde bir adet bulunan solüsyon aracı ile meteorolojiden aldığımız bilgiler neticesinde aracımız yollara solüsyon dökerek buzlanma oluşmasını engellemektedir” dedi.

Bilgilendirmenin ardından Vali Baruş, kar küreme aracına binerek yol temizleme çalışmalarına katıldı. (İHA)