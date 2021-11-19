Vali Baruş Arguvan’ı Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile yaptığı toplantıda İlçenin sorunlarını müzakere ederek çözümü yönünde görüşler aldı.

Vali Baruş, Arguvan ilçesi Kültür Merkezi’nde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, yol, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı açılış konuşmasını yapan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Gerek yatırımların kontrolü gerek ilçemize ait sorunların çözümlenmesi yönünde yapılacak çalışmaların konuşulması sebebiyle bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizleri burada, türkülerin başkentinde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü ise, “İlçemizin sorunlarını konuşmak ve çözümlemek amacıyla burada bulunan Sayın Valimiz ve daire amirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Türküler diyarında olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş, “İlçemize sağlayabileceğimiz katkıları, yapacağımız çalışmaları dile getirmek amacıyla, demokrasinin ilk basamağı olup vatandaşlarımızın sözcüsü olan muhtarlarımız ile bir araya geldik. İlçemizin, mahallelerimizin sorunlarını birebir aktarmanız amacıyla sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz. Karşılıklı fikir telakkisinde bulunarak meselelere çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Arguvan bizim için önemli bir ilçe. Çünkü Anadolu kültürümüzü zenginleştiren, yaşama sevincimizi, üzüntümüzü, kederimizi, sevdamızı her türlü duygumuza sözcü olan bir ilçe, belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi türkülerimizin başkenti. Buradan yetişen sanatçılar, ozanlar, saz üstatları ülkemizin, dünyanın dört bir tarafında Malatya’mızın, Arguvan’ımızın kültürünü tanıtıyorlar, bizim gönüllerimize sözcü oluyorlar. Her yıl düzenlenen Türkü Festivali ile de Türkiye’nin dört bir tarafından Malatyalılar, Arguvanlılar bir araya geliyorlar. Yaşam değerlerini, yaşam kültürünü ifade etme olanağı buluyorlar. Arguvan, Anadolu kültürümüzün yaşamasında ve devam ettirilmesinde önemli rol oynayan bir ilçemiz” dedi.

“YONCALI BARAJI BU YIL SONU TAMAMLANACAK”

Arguvan’a yapılan hizmetlerden de bahseden Vali Baruş, “Arguvan’da çok büyük bir yatırımımız var. DSİ tarafından yapımı sona ermek üzere olan Yoncalı Barajımız. Bu yılsonu barajımızın tamamlanması öngörülüyor. Ardından 2022 yılında sulama projelerinin tamamlanması için çalışmalar yapılacak. Sulama projelerinin de sona ermesiyle birlikte yaklaşık 170 bin dönüm alan suya kavuşacak. Arguvan’ımız yeşillenecek, çiftçimiz kazanacak ve Arguvan’a dönüşler hızlanacak. Birkaç yıl sonra Arguvan’a geldiğimizde burayı yemyeşil göreceğiz. İlimiz ve ilçemiz deprem fay hatları üzerinde. Deprem, Malatya’mızın, ilçelerimizin her zaman yaşayabileceği bir afet türü. Bundan korunmak için de oturduğumuz yapılarımızın, konutlarımızın sağlam olması gerek. 2013 yılında yaşanan heyelan dolayısıyla 44 evimiz var ve bunların yapımı kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilecek. Deprem nedeniyle yaptırdığımız 68 konut var. 20 konutumuzun yapımını da yeni başlanacak. Yer temini yapılamayan vatandaşlar için de il merkezinde konut önerimiz var. Deprem ve heyelandan zarar gören vatandaşlarımızın da dertlerine çare olmaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantının ardından ilçe kaymakamlığını ziyaret eden Vali Baruş, ilçenin genel durumu hakkında İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü’den bilgiler aldı.

Vali Aydın Baruş daha sonra 1985 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde askerlik görevini yapmakta iken Gazi olan Hasan Boyacı ve 1996 yılında Arguvan İlçesi Alhanuşağı Mahallesinde şehit olan Köy Korucusu Bekir Ünsal’ın ailesini ziyaret etti.

Ardından Tepebağ Mahallesi’nde yapımı devam eden afet konutlarını inceleyen Vali Aydın Baruş, konutların en kısa sürede bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmesi talimatlarını verdi.

Son olarak Yoncalı Barajı İsale Tünelini ziyaret eden Vali Baruş, barajın son durumunu yerinde inceleyip baraj ile ilgili ayrıntılı bilgileri DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi’den aldı. (Bülten)