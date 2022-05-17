VALİ AYDIN BARUŞ MALATYA’YA VEDA ETTİ

“Allah’a ısmarladık Malatya, mutlulukla hoşçakal…”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Valiliği’nden Isparta Valiliği’ne atanan Vali Aydın Baruş, Malatyalılarla son kez bir araya gelerek, veda etti. Baruş veda konuşmasında, “Daima hatırlanan ve unutulmayan kalplerde kalan dostluk ve vefa duygularıdır. Malatyalı kardeşlerimizin gönüllerinde bir hoş seda bırakabildiysem ne mutlu bana. Allah’a ısmarladık Malatya, hep güzelliklerle ve mutlulukla hoşça kal” dedi.

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Isparta Valiliği görevine atanan Vali Aydın Baruş, 3.5 yıl görev yaptığı Malatya’dan ayrıldı. Valilik binası önünde il idarecileri, personel ve kent sakinleriyle de vedalaşan Baruş, helallik istedi.

“5 Kasım 2018 tarihinde başladığım Malatya Valiliği görevimden 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Isparta Valisi olarak atanmam sebebiyle 17 Mayıs 2022 tarihinde ayrılıyorum” diyen Vali Aydın Baruş, “Yaklaşık 3,5 yıl süre ile büyük bir onur ve heyecanla yerine getirdiğim Valilik görevim esnasında, Malatya’nın devletimizin sağladığı olanaklardan en iyi şekilde yararlanması, ekonomik ve sosyal bakımdan daha iyi bir düzeye ulaşması için gayret ettim. Malatya’nın özellikle eğitim, sağlık, sosyal yardım ve gençlik-spor alanlarında hak ettiği hizmetleri alması için kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla uyumlu ve koordinasyon halinde çalışmaya, toplumun tüm kesimlerinin sorunlarını ilk elden ve yerinde dinleyerek çözmeye çalıştım. Sosyal ve ekonomik bakımdan zor durumda olan yardıma muhtaç vatandaşlarımızla, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte olmaya, devletimizin daima onların yanında olduğunu kendilerine hissettirmeye özen gösterdim. 2020 yılı ocak ayında yaşanan ve sonrasında devam eden depremler, yine aynı yılın mart ayında başlayıp yaklaşık 2 yıl devam eden salgın hastalık sürecinde vatandaşlarımız hep birlikte zor günler geçirdik. Bu meşakkatli günleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanlarımızın Malatya’ya olan en üst seviyedeki desteği, Malatya halkının zorluklara karşı sabrı ve devlete olan güveni sayesinde devletimiz ve vatandaşımızın gönül birliğine halel getirmeden atlattık” ifadelerini kullandı.

“MALATYALI TÜM HEMŞERİLERİME ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Malatya’yı her zaman güzel bir şekilde anımsayacağını ifade eden Baruş, “Malatya şehri benim mesleki ve şahsi hayatımda unutulmaz izler bırakmıştır. Görev yaptığım sürede devlete, valilik makamına ve şahsıma gösterdikleri hürmet ve muhabbet münasebetiyle Malatya insanına her zaman müteşekkir olacağımı belirtmek benim için bir kadirşinaslık borcudur. Malatya’nın sahip olduğu zengin tarihi ve mirası, memleketine aşık nitelikli ve eğitimli insan gücüyle gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğine yürekten inanıyorum. Malatyalıların, sadece illerinde görev yapmış bir vali olarak değil, aynı zamanda bir hemşerileri olarak bundan sonra da kendileriyle birlikte olmaktan mutluluk ve onur duyacağımı en kalbi duygularımla ifade etmek istiyorum. Malatya Valiliği görevim sırasında, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden layık olduğu şekilde yararlanması için hep birlikte çalıştığımız Sayın Milletvekillerimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kaymakamlarımıza, kamu kurumlarının çok değerli amirleri ve çalışanlarına, ilçe belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve Malatyalı tüm hemşerilerime çok teşekkür ederim. Daima hatırlanan ve unutulmayan kalplerde kalan dostluk ve vefa duygularıdır. Malatyalı kardeşlerimizin gönüllerinde bir hoş seda bırakabildiysem ne mutlu bana. Allah’a ısmarladık Malatya, hep güzelliklerle ve mutlulukla hoşça kal” şeklinde konuştu.