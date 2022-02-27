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Vakaya giden ambulans virajı alamayınca yan yattı

vakaya giden ambulans virajı alamayınca yan yattı
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Kocaeli’de vakaya giden ambulans virajı alamaması neticesinde yan yattı. Sağlık çalışanları ise yan yatan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Karaabdülbaki Mahallesi ile Kurtdere yolu kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü H.C. idaresindeki vakaya giden ambulans, yol üzerinde virajı alamayınca yan yattı. Ambulansın içerisinde bulunan sağlık çalışanlarının yara almadan kendilerinin araçtan çıktıkları öğrenildi. Araçtan çıkan çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdikleri ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans içinde bulunan personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ambulans, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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