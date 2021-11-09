Vaka sayısında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan bilgiye göre, 23-29 Ekim tarihlerinde her 100 bin kişide Malatya’da görülen korona vaka sayısı 160,39’a düştü. 16-22 Ekim tarihlerinde Malatya’da görülen vaka sayısı 100 bin kişide 208,77 olarak açıklanmıştı.

FERDİ DURDU

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka (100 bin kişide) sayısını açıkladı. 23-29 Ekim tarihlerinde her 100 bin kişide Malatya’da görülen vaka sayısı 160,39 olarak açıklandı. Kentte, 16-22 Ekim tarihlerinde Malatya’da görülen vaka sayısı 100 bin kişide 208,77 olarak açıklanırken, yeni vaka sayısına göre düşüşün sürdüğü görüldü. Vaka sayısına göre, geride kalan hafta 48.sırada yer alan Malatya, son açıklanan verilerle birlikte 54.sıraya düştü.

Bakan Koca, son açıkladığı verilerle birlikte, sosyal medya hesabından, “23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir” paylaşımında bulundu.

“Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız” açıklamasını yapan Bakan Koca, “Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da verilerin açıklanmaya başlanmasından bugüne kadar olan yüz binde vaka oranları şöyle:

“8-14 Şubat (40,92), 15-21 Şubat (44,28), 20-26 Şubat (46,35), 27 Şubat-5 Mart (53,22), 6-12 Mart (92,66), 13-19 Mart (140,52), 20-26 Mart (283,32), 27 Mart-2 Nisan (373,87), 3-9 Nisan (504,0), 10-16 Nisan (563,79), 17-23 Nisan (540,59), 24-30 Nisan (320,04), 1-7 Mayıs (205,05), 8-14 Mayıs (104,45), 15-21 Mayıs (90,06), 22-28 Mayıs: (73,43), 29 Mayıs-4 Haziran: (77,68), 5-11 Haziran (55,82), 12-18 Haziran (50,36), 19-25 Haziran (43,29), 26 Haziran-2 Temmuz (41,31), 3-9 Temmuz (32,00), 10-16 Temmuz (27,51), 17-23 Temmuz (45,68), 24-30 Temmuz (89,56), 31Temmuz-6 Ağustos (147,12), 7-13 Ağustos (176,14), 14-20 Ağustos (148,23), 21-27 Ağustos (181,11), 28 Ağustos-3 Eylül (268,31), 4-10 Eylül (365,44), 11-17 Eylül (485,64), 18-24 Eylül (465,42), 25 Eylül-1 Ekim (360,35), 2-8 Ekim (362,58), 9-15 Ekim (321,90), 16-22 Ekim (208,77), 23-29 Ekim (160,39).”