Vaizpınarı caddesine sıcak asfalt

Battalgazi Belediyesi, Orduzu Mahallesi’ndeki Vaizpınarı Caddesini sıcak asfalt ile buluşturarak vatandaşların istifadesine sundu. Birçok noktada devam eden sıcak asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara sağlıklı, konforlu ve kaliteli ulaşımın sağlanması amacıyla Vaizpınarı Caddesinde başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların istifadesine sundu.

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçenin gelişimi, değişimi için birçok noktada çalışmalar gerçekleştiren ekiplerin son durağı Orduzu Mahallesi’ndeki Vaizpınarı Caddesi oldu. Birçok noktada devam eden sıcak asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara sağlıklı, konforlu ve kaliteli ulaşımın sağlanması amacıyla Vaizpınarı Caddesinde başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların istifadesine sundu. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda konforlu ve kullanışlı yollara kavuşan mahalle sakinleri, hummalı çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediyesi’nde hiçbir sorunun çözümsüz kalmadığına dikkat çeken Mustafa Çoban isimli vatandaş, şunları söyledi: “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Belediyemizden ve Başkanımızdan bizler razıyız. İsteklerimiz yerini buluyor. Bu yolu tek şeritken hatırlıyoruz. Yollarımız çok bozulmuştu ve ekipler bozulan yollarımızı sıcak asfaltla buluşturdu. Allah başkanımızı başımızdan hiçbir zaman eksik etmesin. Başarılı bir başkana sahibiz ve çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” derken, mahalle sakinlerinden Hüseyin Çoban isimli vatandaş ise, “Yol gerçekten çok güzel oldu. Eski yol virajlı ve kötü bir yoldu. Kazalara da sebep olmuştu. Sıcak asfalt ile buluşturuldu ve güzel bir hizmet oldu bizim için. Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve başarılı işlerinin devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı. (BÜLTEN)