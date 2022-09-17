VAHİM İDDİAYA ÖZTÜRK’TEN YANIT!

SİNEM HATUN DAVUT

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Serdar Yıldız’ın “Suriye’de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist için Yazıhan Belediye Başkanlığı tarafından taziye çadırı kuruldu” açıklamasına Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ten yanıt geldi.

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Serdar Yıldız, Suriye’de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist için Yazıhan Belediye Başkanlığı tarafından taziye çadırı kurulduğunu öne sürerek tepki gösterdi. Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, bu iddiayı BUSABAH gazetesine değerlendirerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürk, ölen şahsın ailesinin çadır talebinde bulunduğunu belirtti ve “İddia edildiği gibi askerimizle-polisimizle çıkan bir çatışmada da ölen birisi de değil. Ölen şahıs 75 yaşında. Tekrar ediyorum, cenazesi de getirilmedi. Ölen şahsın ailesi vefat haberini alınca çadır talep etmiş. Gerçeği anladığımızda da çadır ekiplerimiz tarafından toplandı. Alıp getirildi.” İfadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLETİ BU ŞUURSUZ HAREKETLERİN CEZASINI MUTLAKA VERİR”

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Serdar Yıldız, Suriye’de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist için Yazıhan Belediye Başkanlığı tarafından kurulan taziye çadırını sert bir şekilde eleştirdi. Başkan Yıldız “Bir teröristin cenazesine çadır kurdurtan zihniyet kime hizmet etmektedir?” diye sordu. Şerefin tavizi olmayacağını belirten Başkan Yıldız, “Her konuşmalarında kendilerinden olmayanı terörist gören zihniyet bugün gelinen noktada şerefini ayaklar altına almış ve kimin hizmetkârı olduğunu göstermiştir. Daha iki gün önce aralarında Malatyalı bir şehidimizin de olduğu 4 Mehmetçiği defnederken süren operasyonlarla şehitlerimizin katillerine çadır kurmak Şehitlerimizle, aileleriyle ve Halkımızla dalga geçmektir. Unutulmasın ki er ya da geç zamanı geldiğinde Türk milleti bu şuursuz hareketlerin cezasını mutlaka verir” dedi.

“BEN YILLARIN SİYASETÇİSİYİM”

“Ölen şahsın ailesi vefat haberini alınca çadır talep etmiş. Gerçeği anladığımızda da çadır ekiplerimiz tarafından toplandı. Alıp getirildi. Bu konu da Valimizin de, Kaymakamımızın da ve diğer kurumlarımızın da haberi var.” diyen Başkan Öztürk,” Birileri Yazıhan’da farklı bir şeyler düşünme peşinde mi anlamış değilim. Ben yılların siyasetçisiyim. Benim belediye başkanı olduğum yerde teröriste çadır açılmayacağını da bilenler bilir. İşin aslı tamamen budur” şeklinde konuştu.

ÖZTÜRK: GERÇEĞİ ANLADIĞIMIZDA ÇADIR TOPLANDI

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Serdar Yıldız’ın bu iddiaları ile ilgili konuşan Yazıhan belediye başkanı Nevzat Öztürk ise, “Teröriste taziye çadırı kuruldu mu?’ sorusuna, “Belediyemiz aranır ve cenaze olduğu söylenir Çadır istenir. Çadır isteme ise akşam olur. Benim sonrada haberim oldu. Tam bundan 15 gün önce. Bu olay bugün veya dün olan bir hadise de değil. Tekrar ediyorum 15 gün önce olan bir hadise. Ölen şahısın cenazesi getirilip toprağa verilmedi. Daha sonra araştırma yaptık. Bu ölen şahıs KCK’da yıllar önce ceza alınca yurt dışına kaçmış ve orada da kanserde ölmüş. İddia edildiği gibi askerimizle-polisimizle çıkan bir çatışmada da ölen birisi de değil. Ölen şahıs 75 yaşında. Tekrar ediyorum cenazesi de getirilmedi. Ölen şahsın ailesi vefat haberini alınca çadır talep etmiş. Gerçeği anladığımızda da çadır ekiplerimiz tarafından toplandı. Alıp getirildi. Bu konuda Valimizin de, kaymakamımızın da ve diğer kurumlarımızın da haberi var.15 gün önceki hadise neden bugün servis ediliyor. Birileri Yazıhan’da farklı bir şeyler düşünme peşinde mi, anlamış değilim. Ben yılların siyasetçisiyim. Benim belediye başkanı olduğum yerde teröriste çadır açılmayacağını da bilenler bilir. İşin aslı tamamen budur” yanıtını verdi.