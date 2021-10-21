Vah, vah, vah!

Ya gerçek olsaydı?

MUTLU SARIGÜL

Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde düzenlenen tatbikat, yürekleri ağızlara getirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hatası nedeniyle tatbikat tam bir fiyaskoyla sonuçlanırken, akıllara hemen ‘Yangın tatbikat değil de ya gerçek olsaydı?’ sorusunu getirdi.

Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Hizmet Binası’nda bugün bir tatbikat gerçekleştirildi. Senaryoya göre hizmet binasının 2. katındaki ameliyathane personel dinlenme odasında elektrik kablolarının ısınmasından kaynaklı yangın çıktı. Yangını ilk gören personel, dahili telefondan santral 4444’ü arayarak kırmızı kod verilmesini söyledi. Santral personeli kırmızı kod ihbarını alır almaz hemen itfaiyeyi aradı. Ve itfaiyeyle ilgili fiyasko tamda burada başladı.

112, UMKE ve AFAD ekipleri olay yerine zamanında gelirken, en kısa zamanda gelmesi beklenen itfaiye ekiplerinin geç kalması, tatbikatın sarpa sarmasına neden oldu. Olay yerine geç gelen itfaiye ekipleri hidrolik merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla hastanenin 2. katında mahsur kalan personellere müdahale etmek istedi. Ancak 2-3 defa denemenin ardından zorlukla personeli olay yerinden alarak, kırmızı alanın bulunduğu yerdeki çadıra getirdiler. Personele ilk müdahale burada yapıldı.

İtfaiyenin geç gelmesi, yangında mahsur kalan personeli zorla alması tatbikatı izleyenler tarafından da alay konusu oldu. Tatbikat bölgesinde bulunan bazı kişiler, itfaiye aracını kullanan şoförün, kepçe operatörü olduğunu ve ilk defa itfaiye aracı kullandığını söylediğini iddia ederken, bir vatandaş ise, “İtfaiyeye güvenip de ev mev yakmayın” sözlerini söyleyerek, dalga geçti.