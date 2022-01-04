DOLAR

13,1542$%-0.96

EURO

14,9647%-1.2

STERLİN

17,8144£%-0.99

GRAM ALTIN

799,60%2,57

ÇEYREK ALTIN

1.289,00%2,24

BİTCOİN

616695฿%-3.96223

Öğle Vakti a 12:35
Malatya PARÇALI BULUTLU -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Uzunköprü’ye KGYS kuruluyor

Uzunköprü’ye KGYS kuruluyor

uzunköprü’ye kgys kuruluyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde şehrin çeşitli noktalarına Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında yeni teknoloji kamera sistemleri kuruluyor.

Uzunköprü’de kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde ve sokaklardaki bir çok noktaya KGYS olarak bilinen elektronik denetleme, plaka tanıma ve görüntüleme sistemi konumlandırılıyor. Edinilen bilgilere göre, Aselsan tarafından kurulumu devam eden sistem kentin ihtiyaç duyulan noktalarına yerleştirilecek. Sistemin kurulumu kapsamında kentin çeşitli noktalarına kameraların monte edileceği metal direklerin dikimi tamamlandı.

Yetkililerden yapıl açıklamada, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde, sokak ve park gibi kamuya açık alanlarda kurulan görüntüleme ve plaka tanıma sistemleridir. Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ise kamera üzerinden aldığı araç fotoğrafını ve plaka karakterlerini tanımlama, tanımlanan karakterlerin veri tabanında yedeklenmesi ve istenen zaman diliminde plakası okunan araçların plaka bilgileri ve fotoğrafları ile beraber sorgulanmasını ve alarm üretilmesini sağlayan bir görüntü işleme teknolojisidir” bilgilerine yer verildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tramvay ile otomobil çarpıştı, otomobilin içerisindeki 2 vatandaş yaralandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.