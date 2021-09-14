ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

Kendisi küçük etkisi büyük

ŞÜKRAN MALKOÇ

Üzümün kendisi kadar çekirdeği de insan sağlığına birçok fayda sağlıyor. Antioksidan özelliği nedeniyle vücudu toksinlerden arındırıyor.

Öte yandan üzüm çekirdeğinin tokluk sağlama özelliği de bulunuyor. Bu nedenle diyet yapanlar için üzüm çekirdeği, kaçınılmaz bir besin haline geliyor. Konuyla alakalı değerlendirmede bulunan Aktar Abdullah Yakar, “Yağ yakar, toksin atar, bu bakımdan üzüm çekirdekleri zayıflamak isteyenlerin severek tükettiği bir besin oluyor” dedi.

Üzüm çekirdeğinin faydalarını anlatan Aktar Abdullah Yakar, “Kan şekerini düzenler. Sıkça tüketilen siyah üzümün çekirdeğinin faydaları arasında kan şekerini dengelemek yer alıyor. Şeker hastası iseniz ve kan şekeriniz sürekli değişkenlik gösteriyorsa, artık siyah üzümü yerken çekirdeği ile beraber tüketebilirsiniz. Siyah üzüm çekirdeğinin kan şekerini dengeleme görevi sayesinde, kendinizi daha dinç ve enerji dolu hissedebilirsiniz. Diyet beslenmesinde uzun süre tokluk sağlayan bu özelliği ile daha az acıkma durumu da gözlenecektir. Kalp sağlığını korur. Siyah ve sarı üzümün çekirdekleri, kalp sağlığınızı koruyacak kadar etkilidir. Çekirdeklerde bulunan maddeler, kalp kaslarının daha sağlıklı çalışmasını sağlar ve hasar görmesini engeller. Kolesterol seviyesini dengeleyerek daha sağlıklı bir yaşam sunar. Üzümü çekirdekleri ile beraber tüketirseniz, kalp krizi hastalığına karşı güçlü bir önlem almış olursunuz” ifadelerini kullandı.

“ÇEKİRDEKLERİN ANTİOKSİDAN OLDUĞUNU HATIRLATMAKTA FAYDA VAR”

Abdullah Yakar sözlerine şöyle devam etti:

“Beyin fonksiyonlarını düzenler. Üzüm çekirdeğinin kendisi ve üzüm çekirdeği yağı beyin sağlığı üzerine oldukça etkilidir. Alzheimer hastalığı riskini önleyen çekirdekler, daha güçlü bir hafızaya sahip olmanızı sağlar. Dikkat dağınıklığı ve dalgınlık gibi durumların da önüne geçmek için çocuklara ve yetişkinlere üzüm çekirdeği tüketilmesi önerilir. Yağ yakar, toksin atar. Üzüm çekirdekleri zayıflamak isteyenlerin severek tükettiği bir besin oluyor. ‘Diyet sürecinde üzüm çekirdeğinin etkisi nedir?’ diyorsanız, bu çekirdeklerin antioksidan olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Vücuda zarar veren toksinlerin atılmasını ve yağ yakılmasını kolaylaştıran üzüm çekirdekleri, kilo vermek isteyen kişilerin yüzünü güldürecek. Kan şekerini de dengelediği için daha az acıkma sağlayarak gücünü gösterecektir. İltihap ve enfeksiyonu temizler, üzüm çekirdeklerinin enfeksiyonlara karşı güçlü bir koruma özelliği bulunur. Bakteri ve mikrop öldürme konusunda oldukça başarılı olan üzüm çekirdekleri, vücuda zarar veren iltihapların temizlenmesine yardım eder. Antiviral etkisi ile vücudunuzu bakterilere karşı koruyabilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu günlerinde bir miktar üzüm çekirdeği tüketerek bu hastalığı anında atlatabilirsiniz. Kanı zararlı maddelerden temizler. Eğer sigara içen biriyseniz kanınızda zararlı maddeler dolaşıyor olabilir. Gün içinde üzüm çekirdeği yutarsanız ya da üzümü çekirdekleri ile beraber tüketirseniz, kanınızı temizleyebilirsiniz. Antioksidan etkisini göreceğiniz bir alan da kanı zehirli maddelerden arındırma olabilir. Tozlu ve kirli ortamda çalışan kişilerin, sigara ve alkol kullananların, kimyasal ortamda çalışanların üzüm çekirdeği tüketmesi sağlığı açısından daha iyi olmaktadır. Vücuda giren zararlı maddelerin temizlenmesini üzüm çekirdeği ile sağlayabilirsiniz.”