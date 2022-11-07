Üzülmek yok! Mücadeleye devam!

Spor Toto 1. Lig’de küme düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor sezonun ilk iç saha galibiyetini almaya çok yaklaştığı maçtan 1 puana razı oldu. Ligde onur mücadelesi örneği sergileyen sarı kırmızılılar iyi futbol oynayarak 2 farkla öne geçtiği karşılaşmada Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 12.haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Furkan Aksuoğlu, Baran Eraslan ve Murat Temel hakem üçlüsü yönetti. Bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamayan Yeni Malatyaspor, bu şanssızlığını kırmak için çıktığı başkent temsilcisi karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen yine evinde umduğunu bulamadı.

Malatya Stadyumu’nda yaklaşık iki bin taraftar önünde oynanan müsabakanın 35. dakikasında Haqi Osman’ın kazandırdığı penaltı atışını gole çeviren Barış Başdaş’la 1-0 öne geçen Yeni Malatyaspor soyunma odasına üstün girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan sarı kırmızılılar 49. dakikada Haqi Osman’ın ikinci golüyle farkı 2’ye çıkardı. Gençlerbirliği, ikinci golü kalesinde görmesine karşın oyundan düşmezken 55. dakikada Gökhan Gül’ün kafa golüyle farkı bire indirdi. Yeni Malatyaspor’da bu golden sonra maçta oyundan kopmalar yaşanırken, konuk ekip 65. dakikada Gökhan Altıparmak röveşata golüyle skora denge getirdi. Gençlerbirliği’nin beraberliği bulmasıyla Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Hasan Özer’den oyuna hamleler geldi ancak oyuncu değişiklikleri fayda sağlayamayınca sarı kırmızılılar beraberliğe razı oldu.

Yeni Malatyaspor’da Barış Başdaş karşılaşmanın 85. dakikasında ceza sahasında rakip oyuncu Ahmet Tuzcu’ya arkadan yaptığı müdahale sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla sarı kırmızılılar puanını 10’a yükselterek 16. sıraya çıkarken, puanını 7’ye çıkaran ve 18. basamakta bulunan Gençlerbirliği’nin sıralamadaki yeri değişmedi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

15.dakikada Yeni Malatyaspor’da gelişen atakta savunma arkasına sarkan Mert Miraç, kaleci Übeyd’i sağ çaprazdan geçerek topu kale önüne ortaladı. Malle topa dokunamayınca savunmadan dönen topu kapan Arda sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

29.dakikada Gençlerbirliği atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Barış, kaleciyi çalımlayarak geçmek istedi ancak top kendisine çarparak auta çıktı.

33.dakikada Yeni Malatyaspor’da Haqi Osman’ın ceza sahasında Mert Kula’nın müdahalesi sonucu yere düşmesi ile hakem Furkan Aksuoğlu VAR tavsiyesi üzerine incelediği pozisyon sonrası penaltı kararını verdi.

35.dakikada Yeni Malatyaspor’da penaltı atışı için topun başına gelen Barış Başdaş, sağ ayağıyla yaptığı vuruşunda topu kalecinin solunda ağlara gönderdi. 1-0

43.dakikada Gençlerbirliği’nde ceza sahası dışında kullanılan frikik de Gökhan’ın sert vuruşunda top direkten döndü.

49.dakikada da Yeni Malatyaspor’da Rahman Buğra’nın sol kanattan geliştirdiği atağında topla buluşan Haqi Osman, sağına çektiği topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0

54.dakikada Gençlerbirliği’nde sağ kanattan kazanılan korner de Aksel’in vuruşunda Gökhan Altıparmak’ın aşırdığı topa yükselen Gökhan Gül, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

65.dakikada konuk ekibin kullandığı serbest vuruşta Mert’in havalandırdığı topa röveşata ile yükselen Gökhan Altıparmak şık bir vuruş ile topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 2-2

72.dakikada Yeni Malatyaspor’da rakip savunmadan dönen topu kapan Haqi Osman’ın uzaktan çektiği şutta top az farkla auta çıktı.

85.dakikada evi sahibi ekipte Barış Başdaş, ceza sahasında rakip oyuncu Ahmet Tuzcu’ya arkadan yaptığı müdahale sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

STAT: Malatya Stadyumu

YENİ MALATYSPOR: 1.Abdulsamed Damlu, 3.Philip Gameli Awuku, 5.Arda Hilmi Şengül (75.dk Jospin), 6.Rahman Buğra Çağıran, 7.Doğukan Emeksiz (70.dk Cengizhan Akgün), 8.Ogün Özçiçek, 11.Aly Malle, 19.Haqi Osman, 22.Barış Başdaş, 77.Mert Miraç Altıntaş (86.dk Yiğit Ulaş), 99.Burak Kavlak

YEDEKLER: 14.Ahmet Eyüp Türkaslan, 2.Yiğit Ulaş, 9.Yakup Alkan, 10.Nuri Fatih Aydın, 13.Godfred Donsah, 20.Cengizhan Akgün, 27.Erşan Yaşa, 54.Atakan Müjde, 66.Jospin Nshimirimana, 88.Berat Yaman

TEKNİK SORUMLU: Hasan Özer

GENÇLERBİRLİĞİ: 44.Übeyd Adıyaman, 3.Musa Şahindere (46.dk Aksel Aktaş), 4.Metehan Mert, 5.Mert Kula, 6.Gökhan Gül, 10.Serdarcan Eralp, 11.Sami Gökhan Alıparmak (85.dk Zafer Göktuğ Erdem), 17.Barış Alıcı, 21.Oleksandr Bieliaiev(70.dk Ahmet Arda Tuzcu), 23.Dmytro Grechyshkin, 33.Muhammed Bayır

YEDEKLER: 99.Atalay Gökçe, 7.Ahmet Arda Tuzcu, 12.Ataberk Gök, 14.Zafer Göktuğ Erdem, 16.İbrahim Baran Kayıkçı, 19.Seyit Ali Kahya, 20.Abdullah Şahindere, 22.Aksel Aktaş

TEKNİK SORUMLU: Medet Coşkun

GOLLER: 35.dk (pen) Barış Başdaş, 50.dk Haqi Osman (Yeni Malatyaspor), 55.dk Gökhan Gül, 65.dk Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Buğra Çağıran, Burak Kavlak, Aly Malle (Yeni Malatyaspor), Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere, Dmytro Grechyshkin (Gençlerbirliği)