Uzmanı uyardı: Güvensiz internet tehlike saçıyor

Son yıllarda teknolojik aletlerin başında gelen mobil cihaz ve bilgisayar kullanımı 2 yaşlarına kadar indi. Dijital Medya Uzmanı Mehmet Sercan Öğe, ebeveynleri uyararak, güvenli internet ve kısıtlama ayarlarının yapılması gerektiğini söyledi.

Uzmanlara göre tablet, telefon, bilgisayar gibi teknolojik cihazların kullanımı 2 yaşına kadar düştü. Son zamanlarda çocuklar ağladığında susmaları için verilen mobil cihaz ve bilgisayarlarda karşılarına çıkan reklamlar ise zarar vermeye devam ediyor. Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Sercan Öğe, ebeveynleri uyararak, güvenli internet ve kısıtlama ayarlarını hatırlattı. Ailelerin çocukların ağlamaması için geleceklerini tehlikeye attığına değinen Öğe, teknolojinin fazlasının zarar olduğunun altını çizdi.

Öğe, “Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu olarak alanda faaliyet gösteren hocalarımızla birlikte kamu araştırmaları yapıyoruz. Çıkan sonuçlara baktığımızda genelde ebeveynlerin en büyük sorunlarından birisi şu anda küçük yaştaki çocuklarımız, hatta bebek diyebiliriz. 2 yaştan itibaren ellerinde mobil cihazlar alarak oyunlar oynayıp, videolar izlemeye başladılar. Bu da önümüze çok büyük tehlikeyi getiriyor. Özellikle birçok platformda izleme sırasında araya giren tehlikeli reklamlar var. Bu reklamların içerikleri çocukların gelişmesinde büyük bir etkiye sahip” dedi.

“Ebeveynlerin bununla ilgili alması gereken önlemler var” hatırlatmasında bulunan Öğe, “Bunlardan biri mobil cihazlarda veya bilgisayarlarda ekran özelliği sayesinde istedikleri uygulamalara izin vererek, istemediklerini engelleyerek çocuklarını engelleyebilirler. Bir diğeri ise internet sağlayıcılarının sunduğu hizmetler var. Bunlarda güvenli aile interneti dediğimiz hizmete katılabilirler. Çünkü önlerinde çok büyük bir tehlike mevcut, yapay zeka teknolojisi çok aktif” şeklinde konuştu.

“AĞLAYAN ÇOCUĞA TELEFON VERMEMELİYİZ”

Dijital Medya Uzmanı Sercan Öğe, sözlerini şöyle tamamladı: “Sosyal medya platformundan örnek verirsek babanın internet üzerinden araştırma yaptığı konu akşam aynı cihaz üzerinde oyun oynayan çocuğun karşısına reklam olarak çıkabiliyor. Aileler, çocuklar teknolojik aletler kullanırken bir süre belirlemeleri gerekiyor. O sürenin dışına çıkmamaları gerekiyor. Tabii teknolojiden uzak tutmamalıyız fakat her ağlayan çocuğa telefon vermemeliyiz. Ağlamaması için çocuğun geleceğini karartabiliyoruz. Teknolojinin de fazlası zarardır.” (İHA)