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Anasayfa / Ekonomi / Uzman ve Destek Personeli Alınacak

Uzman ve Destek Personeli Alınacak

Uzman ve Destek Personeli Alınacak
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Uzman ve Destek Personeli Alınacak

İstanbul Kalkınma Ajansı Uzman ve Destek Personeli Alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “İstanbul Kalkınma Ajansı’na “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme ve sürdürülebilir kalkınmada öncü olma hedefine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) “Uzman” ve 1 (bir) “Destek Personeli” alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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