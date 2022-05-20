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Üzerlerinde Uyuşturucu ile Hırsızlık Yapmaya Kalkıştılar!

Üzerlerinde Uyuşturucu ile Hırsızlık Yapmaya Kalkıştılar!
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Üzerlerinde Uyuşturucu ile Hırsızlık Yapmaya Kalkıştılar!

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde girdikleri bir fabrikada hırsızlık yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı. Zanlıların yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kutangölü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir fabrikadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 zanlıyı suçüstü yakaladı. Zanlıların yapılan üst aramasında 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan F.A., B.G., E.A. ve Ş.D. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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