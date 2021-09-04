DOLAR

8,3054$%0.37

EURO

9,9333%0.44

STERLİN

11,5588£%0.53

GRAM ALTIN

487,87%1,35

ÇEYREK ALTIN

7.761,70%1,64

BİTCOİN

418244฿%-0.6651

Akşam Vakti a 19:00
Malatya AÇIK 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Sağlık / Üzerine Tiner Dökülerek Yakılan Filistinli Kızın Babası Tutuklandı!

Üzerine Tiner Dökülerek Yakılan Filistinli Kızın Babası Tutuklandı!

Şanlıurfa'da üzerine tiner dökülerek yakılan Filistinli kızın babası tutuklandı.

üzerine tiner dökülerek yakılan filistinli kızın babası tutuklandı!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et
Hasbihan Et

Şanlıurfa’da üzerine tiner dökülerek yakılan Filistinli kızın babası tutuklandı.

Şanlıurfa’da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu hayatını kaybeden Filistinli kızın babası tutuklanırken, ablası ise devlet korumasına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Şıhmaksut Mahallesi 3176. Sokak’ta meydana geldi. Evde üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu 13 yaşındaki Filistinli Amara D.’nin vücudunda yanıklar oluştu. Sağlık ekiplerince evdeki müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine kaldırılan Amara D. kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Amara D.’nin babası M.D. ve kız kardeşi L.D.’nin ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve kızı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan baba M.D. tutuklanırken, L.D. ise devlet korumasına alındı.

aw409331 04

aw409331 03

Aksoğan Tur

(İHA)

ad826x90
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bakan Koca’dan Malatya’ya Tebrik

HIZLI YORUM YAP

r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.