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Üzerine soba düşerek yaralanan adamı ekipler kurtardı

üzerine soba düşerek yaralanan adamı ekipler kurtardı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde yakmak istediği sobayı üzerine düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6309. Sokak üzerinde meydana gelen olayda yalnız yaşayan Güngör S. (38), yakmak istediği sobanın üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Düştüğü yerden kalkamayan yaralı adamın haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı adam yerinden kalkamayınca, ikamet kapısı itfaiye ekipleri tarafından açılarak içeri girildi.

Vücudunda yanıklar oluşan Güngör S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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