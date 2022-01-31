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Üzerinde kar biriken caminin sundurması cemaatin üzerine düştü: 5 yaralı

üzerinde kar biriken caminin sundurması cemaatin üzerine düştü: 5 yaralı
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Bolu’nun Göynük ilçesinde üzerinde kar biriken cami sundurmasının namazdan çıkan vatandaşların üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesinde bulunan Aksungur Camii’nin girişinde bulunan sundurma, üzerinde biriken kar kütlesi sebebiyle ikindi namazından çıkan vatandaşların üzerine düştü. Sundurmanın altında kalarak yaralanan 5 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göynük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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