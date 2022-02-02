uzaklaştırmasının bittiği gün karısını öldüren koca tutuklandı

Samsun’da uzaklaştırmasının bittiği gün 38 yaşındaki 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren koca ve annesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Kavak ilçesinin Yaşar Doğu Mahallesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Gülbahar Kaya, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Baki Kaya (40) hakkında 31 Aralık – 31 Ocak tarihleri arasında uzaklaştırma kararı aldırıp 14 Ocak’ta da boşanma davası açtı. Gülbahar Kaya, kocasının uzaklaştırma kararı bitince korona virüs olduğu için yeniden uzaklaştırma kararı aldırmaya gidemedi.

Kocasıyla aynı zamanda hala-dayı çocuğu olan Gülbahar Kaya’nın kayınvalidesi Zahide Kaya genç kadının evine gitti. Annesinin peşinden eve giren Baki Kaya, eşine bıçakla saldırarak 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan ve 112 ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülbahar Kaya yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baki Kaya ve annesi Zahide Kaya ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Kavak Adliyesine sevk edilen ana-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Gülbahar Kaya’nın cenazesinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Samsun Şube Müdürlüğüne gönderildiği, kadının korona virüslü olmasından dolayı cenazenin buradan da otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği öğrenildi.