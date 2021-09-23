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Anasayfa / Asayiş / Uyuşturucuyu Sakladığı Yer Herkesi Şaşırttı!

Uyuşturucuyu Sakladığı Yer Herkesi Şaşırttı!

Van’da kasık bölgesine ve ayakkabı tabanına yerleştirdiği 512,82 gram uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.

uyuşturucuyu sakladığı yer herkesi şaşırttı!
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Uyuşturucuyu Sakladığı Yer Herkesi Şaşırttı!

Van’da kasık bölgesine ve ayakkabı tabanına yerleştirdiği 512,82 gram uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van’dan İzmir iline gitmek üzere havalimanına gelen 1 şahsın giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı. Yapılan aramada, vücuduna gizlenmiş 6 adet şeffaf poşete sarılı halde 465,97 gram esrar ve 1 adet şeffaf poşete sarılı halde 50,82 gram Afyon sakızı olmak üzere toplam 512,82 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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(İHA)

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