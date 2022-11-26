Uyuşturucuya geçit yok

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Malatya’da Jandarma tarafından 4 adrese yapılan operasyonda, 457 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu hap (Ecstasy) ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yazıhan İlçesinde ikamet eden 4 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarı alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde dron destekli yapılan aramada 457 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu hap (Ecstasy) ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 4 zanlı gözaltına alınarak olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kayganlaşan yol kazaya neden oldu
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