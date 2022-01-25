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Anasayfa / Asayiş / Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler

Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler

uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler
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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da hava filtreleri içerisine gizlenmiş 16 kilo 397 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri bir kargo şirketi üzerinden uyuşturucu gönderimi yapılacağı bilgisini aldı. Antakya’daki bir kargo şirketinde narkotik dedektör köpeği “Bozo” eşliğinde yapılan aramada, 6 adet koli içerisinde bulunan 90 adet metal hava filtresi içerisine zulalanmış vaziyette 16 kilo 397 gram (98 bin 185 adet) captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli A.D. gözaltına alındı.

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