Uyuşturuculara göz açtırılmıyor

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Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 şahıs gözaltına alındı.
Şahısların araç ve üst aramalarından 10 bin 590 adet Sentetik Ecza hap ele geçirildi. İşlemlerin ardından şahıslar adli makamlara sevk edildi. 2 şahsa adli kontrol hükümleri uygulanırken, 3 şahıs da tutuklandı.
16 şehri birbirine bağlayan o köprüden bakın kaç araç geçti?
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