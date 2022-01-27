DOLAR

13,6475$%0.33

EURO

15,2435%-0.38

STERLİN

18,3168£%-0.03

GRAM ALTIN

787,98%-0,82

ÇEYREK ALTIN

1.279,00%-0,91

BİTCOİN

497894฿%-4.17407

İmsak Vakti a 06:06
Malatya AZ BULUTLU -6°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Uyuşturucudan tutuklanan babasının izinden gidiyordu, yakalandı

Uyuşturucudan tutuklanan babasının izinden gidiyordu, yakalandı

uyuşturucudan tutuklanan babasının izinden gidiyordu, yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sakarya’da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin oğlu, uyuşturucu satmak için müşteri aradığı tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Yaşar Y. yakalanmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Konuyla ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları geniş çaplı inceleme neticesinde Yaşar Y.’nin oğlu Y.Y.’nin de uyuşturucu satmak için müşteri aradığını tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada ise 652 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ve işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Askeri fabrikada dehşet saçan Ukraynalı asker yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.