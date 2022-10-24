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Uyuşturucu, Yolcu Otobüsünde Ele Geçirildi

Uyuşturucu, Yolcu Otobüsünde Ele Geçirildi
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Uyuşturucu, Yolcu Otobüsünde Ele Geçirildi

Malatya’da polis tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 kilogram Skunk maddesi ile 5 paket halinde 11 kilo toz esrar maddesi olmak üzere toplam 23 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik madde arama köpeği Bonita’nın tepki verdiği içerisinde uyuşturucu olan paketler bulundu.
Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele çerçevesinde Malatya-Elazığ karayolu Malatya’nın Kale İlçesi uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Otobüsün bagaj kısmında narkotik madde arama köpeği Bonita’nın tepki verdiği içerisi taze yeşil fasulye ile kamufle edilmiş çuvalda 6 paket halinde 12 kilogram Skunk maddesi ile 5 paket halinde 11 kilo toz esrar maddesi olmak üzere toplam 23 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelerini batı illerine sevkini yapan M.K isimli şahıs yakalandı. Şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adli işlemlere başlanıldı. (İHA)

 

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