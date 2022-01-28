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Anasayfa / Asayiş / Uyuşturucu ticaretine elektronik kelepçeli ev hapsi

Uyuşturucu ticaretine elektronik kelepçeli ev hapsi

uyuşturucu ticaretine elektronik kelepçeli ev hapsi
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Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda H.A.’nın ikametinde yapılan aramada 75,54 gram metamfetamin ve 41 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 8 kişi gözaltına alındı. İfadesi alınan 6 kişi serbest bırakılırken, H.A. ile aynı evde bulunan M.K. “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.A. ise mahkemece elektrik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı.

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