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Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis
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Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.S. 147 adet sentetik ecza, 91 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 22,97 gram metamfetamin maddesi ile yakalandığı ve yaklaşık 4 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.S. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında A.S.’nin mahkemece “uyuşturucu ticareti” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

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