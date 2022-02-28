uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

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Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
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