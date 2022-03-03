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Uyuşturucu tacirlerinin korona virüs yalanı tutmadı

uyuşturucu tacirlerinin korona virüs yalanı tutmadı
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Korona virüs oldukları yalanıyla polisin arama yapılmasını engellemek isteyen 2 şüpheli, çeşitli miktarlardaki bir çok uyuşturucuyla yakalandı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 34 plaka otomobildeki 2 kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Arama yapmak isteyen ekiplere engel olan 2 kişi, korona virüs olduklarını iddia etti. Alınan güvenlik önlemleriyle üstleri aranan kişilerinden kendisini E.Y olarak tanıtan şahsın eşofman paçası içinde 51,71 gram esrar ele geçirildi. O.F.K olduğunu iddia eden şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırı ve kıyafetlerine özel olarak saklanmış 254,52 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza grubu hap ve 2 adet de Captagon sentetik hap yakalandı.

Yapılan incelemede E.Y isimli şahsın gerçek kimliğinin H. İ.Y., O.F.K’nin ise H.B.K. olduğu belirlendi. Polis ekipleri ayrıca şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli illerindeki ikametgâh ve araçlarında eş zamanlı olarak arama yaptı.

H. B. K’nin Kocaeli’ndeki ikametinde havalı tabanca, 41 plakalı aracında ise 2 pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 5 tabanca mermisi, 7 adet tüfek kartuşu ile 3 ayrı paket içinde 302.39 gram esrar ele geçirildi.

Aynı şüpheli şahsın İstanbul ilinde bulunan ikametinde ise 1,08 gram sentetik kannabinoid, 11 adet sentetik ecza grubu hap, 1,97 gram metamfetamin maddesi, 10,40 gram kokain, 2 ekstazi, pompalı tüfek, 13 adet kartuş, 51 adet tabanca mermisi ile hassas terazi ele geçirildi.

H. B. K. ve H. İ. Y, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, “Adli Makamlara Yalan Beyanda Bulunmak”, “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet” suçlamalarıyla Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

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