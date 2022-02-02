uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanık A.D. istinafın bozma ilamının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu. Mahkeme savcısı, tutuklu sanık A.D.’nin ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Duruşmada savunma yapan sanık A.D., üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyleyerek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuklu sanık A.D.’ye ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.