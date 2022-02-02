DOLAR

13,4905$%0.89

EURO

15,2815%1.28

STERLİN

18,3163£%1.21

GRAM ALTIN

782,36%0,97

ÇEYREK ALTIN

1.273,00%0,62

BİTCOİN

521873฿%0.72771

Akşam Vakti a 17:56
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis cezası

Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis cezası

uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis cezası
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanık A.D. istinafın bozma ilamının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu. Mahkeme savcısı, tutuklu sanık A.D.’nin ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Duruşmada savunma yapan sanık A.D., üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyleyerek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuklu sanık A.D.’ye ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP il başkanı tutuklandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.