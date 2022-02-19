uyuşturucu taciri tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine yakalanan 41 yaşındaki K.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etmesi üzerine harekete geçerek Marmaris Otogarı’nda operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda K.O. isimli şüpheli İstanbul’dan Marmaris’e getirdiği uyuşturucular ile yakalandı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada 5 paket uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere el konulurken gözaltına alınan K.O. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahakemeye çıkarılan K.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.